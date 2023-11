Cela fait des années que Google appelle Apple à plus d'ouverture au niveau de la messagerie SMS intégrée à iOS : iMessage.

Au coeur du débat : l'interopérabilité qu'Apple refuse entre iMessage et les services de messagerie d'Android pour les fonctionnalités avancées. Ainsi, les messages reçus sur iOS depuis un appareil Android apparaissent bien fades sans les emojis animés et tout un tas de fonctionnalités qui pourraient être rétablis grâce à l'adoption du RCS, dont Apple ne veut pas non plus...

iMessage sur Android

Et puisqu'Apple ne souhaite pas faire bouger les choses, Google et les opérateurs ont pris le problème à bras le corps et plaidé en faveur d'une ouverture d'iMessage auprès de l'Union européenne qui a lancé une enquête visant à déterminer si iMessage devrait se plier au DMA.

Finalement, c'est Nothing qui offre une solution plus rapide : la marque a réussi à porter iMessage sur Android. La marque a ainsi évoqué Nothing Chats dont la sortie est programmée ce 17 novembre et qui permettra d'en finir "avec les petites bulles vertes" pour enfin passer à la "bulle bleue".

Les utilisateurs pourront ainsi s'inviter dans les discussions d'iMessage et profiter des bulles bleues, discussions de groupe, partage de photos plein format, emojis animés... Malheureusement, l'application sera une exclusivité du Phone 2.

Pour parvenir à cet exploit, Nothing a mis en place une manipulation que l'on retrouve déjà au sein de l'appli Beeper : un service tiers (Sunbird) se charge de récupérer les messages d'appareils Apple et de les "traduire" dans un format compatible Android. La traduction se fait dans les deux sens pour garantir l'interopérabilité entre les usagers.