C'est par l'intermédiaire d'une interview au site Inverse que Carl Pei, tête pensante de la jeune société Nothing, a confirmé la préparation d'un nouveau smartphone qui succèdera au Nothing Phone (1).

Partie du segment des écouteurs sans fil avec les Nothing Ear(1) puis les Nothing Ear (stick), elle a tenté sa chance dans les smartphones avec un premier modèle étonnant par sa coque transparente et son motif Glyph lumineux voulant trancher avec le design habituel des appareils mobiles.

Parallèlement, la firme travaille sur la partie logicielle pour offrir une expérience utilisateur simple et pratique, répondant aux besoins du quotidien plutôt qu'à une frénésie de fonctionnalités inutiles.

Montée en gamme, toujours originale

Ces axes stratégiques, forgés par des années de gestion chez OnePlus, Carl Pei va les renouveler avec un nouveau modèle dont il confirme un lancement probable d'ici fin 2023.

Les détails du Nothing Phone (2) sont encore maigres mais le CEO évoque déjà un modèle plus haut de gamme, après un premier modèle qui avait surpris par son positionnement de milieu de gamme, un segment très concurrentiel mais qui a permis de proposer le Nothing Phone (1) à un tarif attractif et de générer du volume.

Nothing Phone (1)

Ce succès, notamment aux Etats-Unis, a permis à l'entreprise de croître très vite de voir son effectif doubler pour atteindre 400 salariés actuellement. Et pour se faire une place sur un marché très polarisé autour de l'iPhone d'Apple et des smartphones Galaxy de Samsung, il faut savoir se démarquer.

Le logiciel, c'est important

Le Nothing Phone (2) pourrait donc reprendre une partie des ingrédients de base du premier modèle et proposer une variation du Glyph (avec peut-être une API pour la contrôler) tout en offrant des caractéristiques relevées, sans forcément tomber dans le premium qui pose le problème du marché de niche.

Une chose est sûre, Nothing ne veut pas tomber dans la logique de multiplication des modèles et préfère s'appuyer sur des lancements plus lents laissant le temps de peaufiner les produits, indique Carl Pei à Inverse.

De fait, la partie logicielle sera fondamentale et la surcouche Nothing OS devrait donc continuer d'évoluer. Des quelques ingénieurs des débuts, la firme a maintenant constitué une équipe d'une centaine de personnes pour mener à bien cette tâche.

Pour compléter la stratégie d'expansion, Nothing compte ouvrir de nouvelles boutiques dans différents régions du monde, tout en gardant les pieds sur terre face aux incertitudes économiques.