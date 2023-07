Un an après le Phone (1), la jeune marque Nothing basée à Londres et portée par Carl Pei (cofondateur de OnePlus) introduit officiellement le Phone (2). Un deuxième smartphone pour Nothing qui reprend l'essence du premier, avec des caractéristiques techniques revues à la hausse.

Avec dos en verre légèrement incurvé, châssis en aluminium 100 % recyclé et certifié IP54, le Nothing Phone (2) conserve un affichage OLED flexible (pour faire disparaître le menton) qui passe de 6,55 pouces à 6,7 pouces et technologie d'écran LTPO. C'est ainsi un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz. La luminosité est de jusqu'à 1600 cd/m².

Le Nothing Phone (2) est équipé d'une plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 (Snapdragon 778G+ pour l'itération précédente) associée à 8 Go ou 12 Go de RAM et de 128 Go à 512 Go de stockage. Il embarque une batterie de 4700 mAh qui est compatible avec la charge rapide filaire 45 W et 15 W en sans fil.

L'appareil dispose à l'avant d'un capteur photo de 32 mégapixels et d'un double capteur photo 50 + 50 mégapixels à l'arrière (principal et ultra grand angle). Nothing souligne des améliorations pour le processeur d'images et le HDR. Un mode HDR Advanced capture 8 images à différents niveaux d'exposition en RAW et fusionne dans un cliché les meilleurs détails de chaque image.

L'enregistrement vidéo stabilisé prend en charge la 4K à 60 images par seconde avec le module photo principal à l'arrière, tandis que le module selfie peut filmer en 1080p à 60 fps.

Interface Glyph et Nothing OS 2.0

Au dos singulier du smartphone, l'interface Glyph continue d'œuvrer, mais avec davantage de LED et de personnalisation. Avec cette interface si particulière, le propos de Nothing est de favoriser moins de temps d'écran.

Les lumières servent d'indicateur de niveau de batterie, de compte à rebours ou encore pour le niveau sonore. Grâce au Glyph Composer, des séquences lumineuses (et sonores) peuvent être attribuées pour des contacts ou des types de notifications.

Avec une fonctionnalité Essential Glyph Notifications, une barre lumineuse se transforme en voyant pour une notification envoyée par des contacts ou des applications sélectionnés. Le voyant s'allume de manière persistante jusqu'à l'ouverture.

Pour tout cela, le Nothing Phone (2) fonctionne avec Nothing OS 2.0 (base Android 13) qui évite les distractions avec la possibilité d'un affichage monochrome et couvre l'écran de verrouillage. Les étiquettes des applications peuvent être personnalisées et les widgets - avec des vues à faire défiler - sont omniprésents afin d'accéder aux informations depuis l'écran d'accueil (voire l'écran de verrouillage).

Prix et disponibilité

Nothing s'engage toujours sur trois ans de mises à jour majeures Android et quatre ans pour les mises à jour de sécurité.

Avec une date d'expédition prévue le 17 juillet prochain, le Phone (2) de Nothing est en précommande sur le site de la marque. Il sera ultérieurement disponible chez plusieurs revendeurs.

La hausse de prix est notable par rapport au Phone (1) qui avait été introduit à partir de 469 € :