C'est un fait, les smartphones et leurs notifications rythment désormais le quotidien de millions de personnes à travers le monde et dans cet univers ultra connecté, il devient de plus en plus important de savoir quand décrocher.

Une étude menée par le Dr Mark Williams, neuroscientifique renommé, a identifié 22h09 comme l'heure optimale pour désactiver les alertes de votre smartphone. Cette recommandation repose sur des données scientifiques qui montrent que couper les notifications au moins une heure avant de dormir favorise un repos de meilleure qualité.

Pourquoi 22h09 est-elle l'heure idéale ?

Le choix de 22h09 n'est pas anodin. Selon le Dr Williams, cette heure correspond à une moyenne statistique basée sur les habitudes de coucher des Français, généralement autour de 23h. Couper les notifications une heure avant le sommeil permet à votre cerveau de commencer à se déconnecter des stimuli numériques. L'étude révèle que 85% des Français se sentent stressés au moment du coucher, il est donc important de mieux préparer son sommeil.

Les notifications constantes activent notre système d'alerte interne, augmentant le niveau de cortisol, l'hormone du stress. En réduisant ces interruptions avant le coucher, vous offrez à votre esprit une transition en douceur vers un état de relaxation. Le Dr Williams explique : "Les écrans et les alertes maintiennent notre cerveau en état d'éveil prolongé, ce qui perturbe la production de mélatonine, essentielle au sommeil."



Les effets néfastes des notifications nocturnes

Les notifications nocturnes ne se contentent pas de perturber votre sommeil ; elles impactent également votre santé mentale et physique :

Même si vous ne répondez pas aux alertes, leur simple réception peut interrompre vos cycles de sommeil. Augmentation du stress : Les alertes constantes maintiennent votre esprit dans un état d'hypervigilance.

En désactivant vos notifications à 22h09, on peut parvenir à réduire ces effets négatifs et améliorer significativement la qualité de repos.

Comment désactiver efficacement vos notifications ?

Passer à l'action est simple grâce aux outils intégrés dans la plupart des smartphones modernes :

Mode "Ne pas déranger" : Activez ce mode dans les paramètres pour bloquer toutes les notifications sauf celles des contacts importants. Planification automatique : Configurez une plage horaire quotidienne pour activer automatiquement le mode "Silencieux". Sélection des applications prioritaires : Choisissez quelles applications peuvent continuer à envoyer des alertes en cas d'urgence. Mise en veille automatique : Certains appareils permettent de désactiver les notifications lorsque l'écran est retourné face contre table.

Ces fonctionnalités sont disponibles aussi bien sur Android que sur iOS, rendant leur adoption accessible à tous.

Astuces pour une déconnexion réussie

Désactiver vos notifications ne suffit pas toujours à garantir un sommeil réparateur. Voici quelques conseils supplémentaires pour maximiser les bienfaits de cette pratique :

Utilisez un réveil classique plutôt que votre smartphone pour éviter toute tentation nocturne. Adopter une routine apaisante : Remplacez le temps passé sur votre écran par une activité relaxante comme la lecture ou la méditation.

L'objectif est de créer un environnement propice au repos en limitant au maximum les distractions numériques. L'idéal étant de ne pas s'exposer aux lumières bleues des écrans qui influent sur la sécrétion de l'hormone du sommeil, la mélatonine.

L'équilibre numérique : un enjeu majeur

L'heure idéale pour couper vos notifications n'est qu'une pièce du puzzle dans la quête d'un équilibre numérique sain. Avec la montée en puissance des smartphones dans nos vies, il devient essentiel d'adopter des pratiques qui préservent notre bien-être mental et physique.

Certaines initiatives technologiques vont dans ce sens. C'est le cas d'Android qui propose le mode "Bien-être numérique", qui aide à surveiller et limiter l'utilisation des applications distrayantes. De son côté, Apple intègre des outils similaires avec "Temps d'écran". Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de prendre conscience de leurs habitudes numériques et d'y apporter des ajustements significatifs.

Il est également bon de se questionner sur un éventuel état de dépendance au smartphone et aux notifications, une pathologie qui se développe de plus en plus et prend le nom de nomophobie.