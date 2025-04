Le tri automatique des mails (avec anticipation de la nature des emails ou via les étiquettes définies par l'utilisateur, le tout combiné à une notion de priorité de traitement)

L'automatisation avancée avec la récupération des informations d'un email pour le transformer en tâche ou événement, ajouts dans un agenda, création d'invitations et autres...

La personnalisation des vues (présence de filtres et groupes, organisation des emails par projet ou domaine d'intérêt...)

Aide à la planification automatisée (l'utilisateur peut communiquer son agenda via Notion Calendar et des plages de disponibilités pour des réponses automatiques et la prise de rendez-vous)