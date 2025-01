Dans le milieu de gamme, la marque POCO renouvelle sa série X de smartphones qui est présentée comme la plus populaire. Le haut du panier est incarné par le POCO X7 Pro aux caractéristiques techniques qui lui permettent de s'orienter vers du haut de gamme.

Le POCO X7 Pro arbore un design baptisé Deco avec une forme censée rappeler une piste de course. Une allusion aux performances, mais un design qui est aussi voulu minimaliste pour rehausser l'esthétique générale de l'appareil et le démarquer de la série X précédente.

Le smartphone fonctionne avec Xiaomi HyperOS 2 (Android 15) et intègre des fonctionnalités d'IA générative pour la créativité au quotidien (photo et vidéo) et la productivité (traduction en temps réel et résumés). L'application Gemini de Google fait office d'assistance IA polyvalente.

Avec Dimensity 8400 Ultra

L'appareil affiche sur un écran CrystalRes 1,5K Flow Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 2160 Hz et une luminosité maximale de 3200 cd/m². L'écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 7i.

Le smartphone est équipé d'une puce Dimensity 8400 Ultra (gravure 4 nm) avec une architecture All Big Core de 3,25 GHz et une optimisation pour le gaming. Elle est épaulée par 12 Go de RAM (LPDDR5X) et 512 Go de stockage (UFS 4.0). Le score AnTuTu est de plus de 1,7 million de points.

Un système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec IceLoop permet d'améliorer le flux de circulation vapeur-liquide et d'évacuer la chaleur. La batterie de 6000 mAh est compatible avec la charge rapide HyperCharge de 90 W.

Le double capteur photo à l'arrière comprend un module principal de 50 mégapixels (f/1,5 ; Sony IMX 882) avec stabilisation optique de l'image et un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2). Pour les selfies, c'est un capteur photo de 20 mégapixels.

Prix et disponibilité

Bénéficiant d'une certification IP68 notable pour la gamme POCO (étanchéité à la poussière et résistance à l'eau), le POCO X7 Pro est un smartphone 5G qui dispose d'une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4.

Dans sa configuration 12 Go + 512 Go la plus musclée, le POCO X7 Pro est au prix de 433 €, mais une offre de lancement sur le site officiel fait baisser le prix à seulement 379,99 €. Comme à chaque fois, la générosité est de mise en matière d'offres exclusives, vous recevrez par exemple gratuitement le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active ou les écouteurs Redmi Buds 6 Lite dans la limite des stocks disponibles. Et cerise sur le gâteau, les étudiants bénéficient de 15% de réduction !