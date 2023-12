Avant toute chose, n'imaginez même pas pouvoir profiter des débits évoqués plus bas dans l'immédiat : s'ils devaient être proposés un jour au grand public, cela ne se fera pas avant des années.

Alors que tout le monde ne profite pas encore du Très haut débit en France et que pour ceux que cela concerne, beaucoup n'atteignent pas les débits théoriques, l'institut japonais NICT a annoncé avoir réalisé un record de vitesse.

Un débit record impressionnant

Le National Institute of Information and Communications Technology travaille depuis des années à accélérer les débits via la fibre optique, avec déjà quelques records en poche. Cette fois, ils sont parvenus à atteindre un débit de 22,9 pétabits par seconde. Un pétabit équivaut à 1000 térabits, soit 1 million de gigabits et donc ici, 22,9 millions de gigabits. Sachant qu'en France, les principaux opérateurs proposent des débits max de 2 Gb/s chez Bouygues Telecom, 5 Gb/s chez Orange et 8 Gb/s chez SFR et Free, il y a de quoi mettre le record en perspective...

Pour parvenir à ces vitesses, les ingénieurs ont développé de nouveaux câbles à 38 brins (contre 4 pour les câbles actuels). Chaque brin supporte trois modes de transmission, ce qui multiplie automatiquement le nombre de canaux de diffusion et les câbles peuvent ainsi gérer 114 connexions en simultanée, pour atteindre le débit évoqué.

Mais cette technologie a un inconvénient : le débit est assuré sur une distance plus courte : 13 km contre 50 en temps normal. Les couts de fabrication sont également bien plus élevés, mais disposer d'un tel débit pourrait doper l'usage des IA génératives, et permettre de multiplier les dispositifs connectés.