C'est en étudiant le code de l'APK de la toute dernière version de Google Messages qu'Assemble Debug a repéré des fonctionnalités qui devraient prochainement arriver au sein du service.

L'une d'entre elles concernerait des modifications esthétiques et notamment l'apparence des bulles de conversation. Au lieu d'apparaitre en bloc, les textes seront inscrits dans des bulles afin de rendre la lecture et le suivi des conversations plus lisibles.

La photo des utilisateurs pourra également être agrandie, mais l'option ne sera pas disponible pour les discussions de groupe. L'utilisateur aura également une vue sur le nom de la carte SIM utilisée dans la discussion, fonctionnalité utile pour les utilisateurs disposant d'un appareil équipé de plusieurs cartes.

Les changements se retrouvent également au niveau de la gestion des GIFs avec une nouvelle organisation par catégories et non plus par hashtag.

On ne sait pas encore quand ces modifications seront proposées dans la version finale de l'application.