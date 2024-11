Baptisé " Ensemble ce soir " et développé avec Amazon Web Services, un nouveau service TV basé sur l'IA générative est attendu sous peu avec le décodeur TV Bbox. Plus encore, Bouygues Telecom a une nouvelle Bbox dans les cartons.

Directeur général de Bouygues Telecom, Benoît Torloting est resté énigmatique en publiant lundi sur X un message pour annoncer le lancement d'un compte à rebours. Avec des hashtags nouveauté, fibre et WiFi, son message est accompagné d'une photo avec un gros plan sur un produit matériel.

Ce n'est qu'un coin arrondi du nouvel appareil qui est ainsi astucieusement dévoilé pour susciter la curiosité, mais l'effet de surprise est un peu gâché par les indiscrétions d'un abonné Bbox. Sur X, @r1mhollywood vend la mèche et publie des clichés d'une nouvelle Bbox reçue.

Wi-Fi 7 pour la nouvelle Bbox

La fuite informe essentiellement sur le design singulier de la nouvelle Bbox qui se positionne à la verticale. Sans doute de quoi faciliter une connectivité cette fois-ci Wi-Fi 7 avec les antennes. Elle dispose d'un écran tactile en façade, notamment pour la configuration et le raccordement d'équipements.

Sur la boîte, il est par exemple écrit : " Touchez l'écran de votre Bbox pour qu'il s'allume. Appuyez sur le bouton Connecter un nouvel appareil. Pour un mobile ou une tablette, scannez le QR code. Pour un autre appareil, sélectionnez votre réseau et saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de votre Bbox. "

En matière de connectique au dos de la nouvelle Bbox en fibre optique, trois ports Ethernet sont présents : deux à 1 Gbit/s et un à 10 Gbit/s. Un bouton Marche / Arrêt est en outre intégré dans une démarche d'économie d'énergie. Pour le style, à noter un système d'aération avec les logos de l'opérateur.

Des informations d'importance sont encore inconnues à ce stade, dont l'offre commerciale associée à la nouvelle Bbox. Logiquement, il faut s'attendre à l'offre premium de Bouygues Telecom avec l'argument du Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz ?). Actuellement, Bbox ultym est avec Wi-Fi 6E et des débits de jusqu'à 8 Gbit/s (descendant) et 1 Gbit/s (montant) pour la fibre optique.

De nouveaux abonnés Bbox au rendez-vous

Sur le troisième trimestre de cette année, Bouygues Telecom a attiré 159 000 nouveaux clients Bbox, pour un total de 5,1 millions. Le nombre d'abonnés en fibre optique a franchi le cap de 4 millions fin septembre.

Bouygues Telecom se montre combatif sur le fixe et a introduit une offre B&You Pure fibre bénéficiant d'un débit descendant de jusqu'à 8 Gbit/s (1 Gbit/s en débit montant) et Wi-Fi 6E qui est proposée à 23,99 € par mois sans engagement, sans téléphonie et sans TV.

N.B. : Source images : @r1mhollywood.