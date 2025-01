Sans changement tarifaire et toujours sans engagement, Free Pro dévoile une nouvelle Freebox Pro. À destination des entreprises, elle est dévoilée près de quatre ans après la première Freebox Pro et un an après le lancement de la Freebox Ultra pour les particuliers.

Parmi les évolutions notables, un débit désormais symétrique de jusqu'à 8 Gbit/s qui tire parti de la technologie 10G EPON, au lieu de jusqu'à 7 Gbit/s en réception et 1 Gbit/s en émission. En rappelant que le réseau est distinct du réseau grand public.

La nouvelle Freebox Pro (4 ports Ethernet 2,5 Gbit/s et 1 port 10G) est compatible Wi-Fi 7 (quad-band), sans omettre la bande de fréquences 6 GHz. Free Pro souligne la possibilité de connecter jusqu'à 100 appareils en simultané. En option payante, jusqu'à trois répéteurs Wi-Fi 7 sont proposés.

Une cybersécurité renforcée

Pour une puissance de calcul plus élevée, un processeur quad-core A73 à 2,2 GHz (4 Go de RAM) doit notamment permettre une gestion plus efficace du réseau basée sur une analyse en temps réel du trafic (prioriser les flux, règles de sécurité et de filtrage, optimisation des performances Wi-Fi 7…).

Outre un pare-feu IPv4/IPv6 intégré, Free Pro met en avant une solution de cybersécurité Cyber Protect Essentiel. Elle s'appuie sur une base de données de plus de 4 millions de signatures de flux malveillants et analyse tous les flux de la Freebox Pro.

Il est toujours question d'un lien de secours avec un backup 4G automatique dans le but d'assurer une continuité de service. Un disque interne NVMe 1 To peut être complété par un deuxième disque en option, hormis les 200 Go de stockage cloud inclus.

Des économies d'énergie

Free Pro indique que la nouvelle Freebox Pro consomme 40 % d'énergie en moins par rapport à la précédente Freebox Pro. Le Wi-Fi 7 peut être mis en veille pour réduire encore davantage la consommation électrique. Il existe aussi un nouveau mode de veille totale.

La nouvelle offre Freebox Pro comprend deux lignes fixes avec appels illimités et les clients ont toujours droit à un forfait mobile Free Pro 5G de 150 Go (sans engagement) qui est inclus.

L'offre est à 49,99 € par mois (hors taxes), sachant que c'est un tarif de 39,99 € (H.T.) pendant la première année.