Meta, la maison mère de Facebook, va procéder à un lifting général de son application de messagerie Whatsapp. L'idée est de proposer de nouvelles fonctionnalités et de mieux les intégrer à l'ensemble de l'application.

Le site WABetaInfo nous partage ainsi quelques visuels de cette refonte graphique, récupérés au fil de la dernière bêta de l'application sur Android.

Nous avions déjà évoqué cette refonte graphique par le passé, qui se confirme un peu plus cette fois avec de nouveaux visuels disponibles.

Une nouvelle interface dans les cartons

Le bandeau supérieur vert va donc bel et bien disparaitre pour aérer l'application et mieux s'adapter aux variantes de thèmes clair et sombre. Seul le logo de Whatsapp sera proposé en vert.

Il faudra aussi compter sur des bulles de chat différentes et mieux adaptées au thème sombre. Un nouveau bouton d'action flottant fera également son apparition. Exit le menu d'assistance, les options seront redirigées dans une autre zone de l'application.

L'icône de la caméra sur l'écran de chat principal est également différente tout comme celles des appels vidéo et appels vocaux. Globalement, ce sont toutes les icônes qui devraient s'offrir un petit coup de jeune au passage.

Le déploiement à grande échelle de cette refonte n'a pas encore de date précise pour le moment. Whatsapp pourrait encore opérer quelques ajustements au fil des prochaines versions bêta.