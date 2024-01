Aussi étonnant que cela puisse paraitre, une nouvelle DualSense V2 vient d'être commercialisée, sans véritable annonce de la part de Sony.

On la trouve déjà sur le site de Cultura, de la Fnac, Boulanger et quelques revendeurs tiers, cette nouvelle manette estampillée "V2" et est disponible depuis aujourd'hui au prix de 69,99€.

En apparence, aucun changement notable : le design reste le même, pas de nouvelle fonctionnalité non plus ni de bouton spécifique... C'est en interne que les modifications ont eu lieu et il faut chercher dans les caractéristiques de la manette affichées sur le site de Best Buy pour constater l'évolution majeure du contrôleur de la PS5.

Cette nouvelle version offrirait une nouvelle batterie pour bien plus d'autonomie. Rappelons que depuis son lancement avec la PS5, la manette DualSense est critiquée pour son autonomie assez limitée (6h de jeu environ sur les jeux l'exploitant au maximum), et d'ailleurs les joueurs n'ont pas hésité à critiquer la manette haut de gamme DualSense Edge qui récupérait la batterie du modèle de base.