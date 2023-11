Il aura fallu patienter, mais elle est enfin disponible dans l'hexagone, pile pour le Black Friday : la nouvelle PlayStation 5 Slim est proposée dans ses deux configurations.

La console profite ainsi d'une cure d'amaigrissement avec 30% de volume en moins, tout en gagnant plus d'espace là où cela compte le plus pour les joueurs avec 21% de stockage en plus !

Plus petite, mais avec plus de stockage

Le modèle embarque ainsi un nouveau SSD dont la capacité passe de 825 Go à 1 To, toujours avec une bande passante de 5,5 Go/s. De quoi avoir un peu plus d'amplitude pour l'installation de jeux sur la machine.



Rappelons que la PlayStation 5 nouvelle version est modulaire : on peut lui ajouter ou enlever le lecteur Blu-Ray et l'acheter séparément.



Les deux packs sont proposés : 449€ pour la version "Digital" sans lecteur et 549€ pour la version avec lecteur amovible.