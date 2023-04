Crise du pouvoir d'achat et inflation conduisent de nombreux Français à changer d'offre concernant leur forfait mobile, afin de trouver le meilleur compromis entre notamment quantité de data disponible et surtout faible prix de l'abonnement.

L'offre du jour de l'opérateur mobile NRJ Mobile devrait ainsi vous intéresser avec un forfait mobile proposant 100 Go de data pour seulement 9,99 € par mois. Ce forfait mobile est de plus sans engagement et sans évolution du prix même après un an.

Avouons qu'à ce prix, et vu la quantité de data disponible, l'offre est très intéressante.

Ce forfait comprend :

Les appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et depuis l’Europe.

depuis la France métropolitaine, les DOM et depuis l’Europe. 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine et 10 Go de data depuis l’UE et les DOM.

de données mobiles utilisables en France métropolitaine et de data depuis l’UE et les DOM. et il utilise le réseau mobile de Bouygues Télécom



Découvrir le forfait mobile NRJ Mobile 100 Go à seulement 9,99 € par mois



Signalons également que NRJ Mobile propose deux autres forfaits très intéressants :

Et chez la concurrence, signalons les offres à bas coût de :