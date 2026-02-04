Le National Reconnaissance Office (NRO) américain vient de révéler l'existence d'un programme de satellites espions pionnier de la Guerre froide, nommé JUMPSEAT. Lancés entre 1971 et 1987, huit satellites ont joué un rôle déterminant dans la collecte de renseignement d'origine électromagnétique face aux menaces posées par l'Union soviétique.

Quel était l'objectif du programme JUMPSEAT ?

JUMPSEAT visait à surveiller le développement des systèmes d'armes offensifs et défensifs des adversaires.

La mission principale consistait à intercepter des communications et des signaux électroniques pour obtenir des informations sur les missiles à longue portée et les armes atomiques en cours de développement.

Ce programme fut une réponse directe aux angoisses de l'après-guerre, exacerbées par le succès du satellite soviétique Spoutnik 1 qui démontrait la capacité de placer une potentielle menace en orbite.

En quoi son orbite était-elle particulière ?

Pas d'orbite terrestre basse pour JUMSEAT, mais une orbite elliptique élevée de type Molnia pour opérer. Inclinée à 63° par rapport à l'équateur, elle présente un périgée (point le plus proche de la Terre) d'environ 1 000 km et un apogée (point le plus éloigné) de près de 40 000 km.

Cette trajectoire permettait aux satellites de rester pendant de longues périodes au-dessus des hautes latitudes de l'hémisphère Nord. Il s'agissait d'un avantage stratégique pour observer en continu le vaste territoire de l'Union soviétique.

Quel héritage JUMPSEAT laisse-t-il ?

Le premier satellite JUMPSEAT a immédiatement prouvé son efficacité en collectant des émissions électroniques, des communications et des données d'instrumentation étrangères, ensuite transmises à des installations au sol pour analyse par le Pentagone et la NSA. Le dernier des huit satellites est resté en service jusqu'en 2006.

La déclassification de JUMPSEAT reconnaît son rôle historique dans la sécurité nationale américaine, ainsi que son statut de précurseur pour de nombreux autres programmes de satellites en orbite elliptique élevée qui ont suivi.