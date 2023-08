Ce phénomène céleste est connu sous le nom de pluie d'étoiles filantes des Perséides, qui a débuté le 17 juillet et se terminera le 24 août. Ces météores sont des morceaux de poussière provenant de la comète Swift-Tuttle, qui s'approche de la Terre tous les 133 ans. Chaque année, notre planète traverse la traînée de débris de cette comète, ce qui donne lieu à une pluie annuelle d'étoiles filantes visibles dans le monde entier, surtout dans l'hémisphère nord.

Pour observer le phénomène, il est conseillé de trouver un endroit sombre sans pollution lumineuse. On peut s'attendre à voir jusqu'à 100 étoiles filantes par heure dans une zone située en dessous de la constellation Cassiopée, qui forme un W dans le nord-est du ciel vers minuit.

Pour bien profiter du spectacle, la Nasa recommande de se coucher dans un endroit sombre, les pieds orientés vers le nord-est, et de regarder droit vers le haut. La constellation de Persée, qui donne son nom à cette pluie d'étoiles, se trouve dans cette direction.

Il est essentiel de se rendre dans un endroit sombre, loin des lumières de la ville, de laisser ses yeux s'habituer pendant plusieurs minutes et de regarder la partie la plus sombre du ciel possible, selon l'association The Planetary Society, basée en Californie. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement du spectacle céleste des Perséides.

Selon l'agence spatiale américaine, le meilleur moment pour observer ces étoiles filantes est "entre minuit et l'aube", et l'activité des météores "sera à son apogée une heure avant l'aube".

Pour profiter de ce spectacle céleste, il n'est pas nécessaire d'utiliser un télescope, car "il vous faut un champ de vision énorme pour ne pas en manquer ! Donc zoomer serait inutile", explique Thomas, qui gère le compte de vulgarisation sur l'espace Space Sciences sur Twitter.

Besoin d’un instrument d’observation ? Non ! Surtout pas ! Il vous faut un champ de vision énorme pour ne pas en manquer ! Donc zoomer serait inutile. Mettez-vous à l’aise, ouvrez bien vos yeux et appréciez le moment :) — SpaceScience? (@SpaceScience_) July 28, 2023

Les conditions d'observation seront idéales cette année. Notre satellite est actuellement dans sa phase de dernier quartier, la lumière que la Lune émettra sera donc assez faible, ce qui facilitera grandement l'observation des Perséides. Profitez de cette opportunité pour admirer ce magnifique phénomène céleste sans avoir besoin d'un équipement sophistiqué.