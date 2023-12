Cela fait 5 ans que le fondeur Nvidia a lancé sur le marché ses premières générations de cartes graphiques RTX avec la série GeForce RTX 2000 présentée dans le cadre de la Gamescom de 2018.

Pour la marque, il s'agissait d'un tournant majeur de stratégie et une véritable rupture avec les précédentes générations de cartes GTX. Pour Nvidia, il s'agissait de préparer les technologies d'avenir et notamment le Ray Tracing, qui donne son nom à la gamme RTX (Ray Tracing Texel eXtreme)

Depuis, les cartes graphiques de Nvidia ont connu un franc succès et chaque génération de RTX est toujours plus puissante et ouvre de nouvelles possibilités aux développeurs. Mais encore faut-il que les studios adoptent les technologies proposées, et c'est visiblement le cas puisque Nvidia annonce avoir passé le cap des 500 jeux et applications compatibles RTX.

Pour être "compatible RTX", les titres doivent prendre en charge plusieurs technologies en marge du Ray Tracing. Cela passe souvent par le DLSS de Nvidia qui permet également de profiter de jeux plus beaux, mais également plus fluides.

Pour l'occasion, Nvidia a lancé le RTX500, un jeu qui permet de remporter 20 cartes cadeaux Geen Man Gaming de 500$.