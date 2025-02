L'arrivée des GPU Blackwell sur le marché signe la mort de générations plus anciennes de cartes graphiques chez Nvidia.

La marque a ainsi annoncé que les architectures Maxwell, Pascal et Volta, respectivement lancées en 2014, 2016 et 2017, ne profiteront plus d'aucune amélioration ni de mise à jour.

Concrètement, ces cartes ne profiteront plus d'améliorations liées aux pilotes, ni même d'éventuelles évolutions liées à la sécurité des pilotes en question. Nvidia les classe ainsi dans la catégorie du matériel techniquement obsolète, et ce, même pour les modèles les plus haut de gamme qui continuent d'offrir des performances pertinentes à ce jour.

Plutôt qu'obsolètes, Nvidia considère ces architectures "Complètes" au niveau des fonctionnalités... Il n'y a donc plus aucune amélioration à leur apporter.

Parmi les modèles les plus populaires concernés par cet abandon, on compte les GeForce GTX 1050 à 1080 Ti encore très répandus chez les joueurs.