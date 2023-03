Nvidia a pendant longtemps et malgré elle été une marque associée aux crypto monnaies. Les mineurs se sont largement approprié les cartes de la marque pour participer au minage de crypto, créant parfois des déséquilibres sur le marché de la carte graphique.

On a ainsi vu passer la génération des RTX 3000 sans véritablement réussir à mettre la main sur une carte à un prix normal, la plupart ayant été exploitées à des fins de minage... Situation qui a, avouons-le, bien arrangé Nvidia qui a pu doper ses revenus, et même si la marque a fait quelques efforts pour lancer des variations LHR qui handicapent le minage pour remettre les GPU entre les mains des joueurs, tout en proposant une gamme de cartes (peu sérieuses) dédiées au minage, Nvidia a malgré tout bien touché sa part du gâteau dans l'affaire.

Le marché des crypto n'est plus rentable pour Nvidia

Il est donc l'heure du mea culpa, ou plutôt du retournement de veste : Michael Kagan, Directeur technique de Nvidia a pris la parole pour nous dire que la crypto "n'apporte rien d'utile à la société" et que par conséquent, il ne s'agissait plus d'un sujet sur lequel Nvidia souhaitait plancher.

Sauf que depuis l'année dernière, le marché des crypto s'est effondré et le marché est bien moins porteur pour la marque... Qui a donc facilité à se tourner vers d'autres secteurs bien plus lucratifs, notamment celui de l'intelligence artificielle.

Nvidia considère ainsi que l'IA a des atouts bien plus bénéfiques pour l'humanité et qu'il est donc logique d'investir plus largement ce secteur que celui des crypto. Avec d'un côté un marché des crypto qui s'effondre et de l'autre celui des IA qui génère des sommes colossales, il est vrai que l'éthique doit beaucoup jouer dans le choix réalisé par Nvidia. D'autant que Nvidia dispose d'une avance considérable sur la concurrence concernant l'IA intégrée à ses RTX 4000.

Vous saurez donc que s'il vous est prochainement impossible de mettre la main sur une carte Nvidia, ce ne sera plus à cause des cryptomineurs, mais des intelligences artificielles... La belle affaire...