Depuis quelques jours, il n'est plus possible de profiter de l'application GeForce Experience, troquée par Nvidia pour une nouvelle application qui centralise les options et réglages de ses cartes graphiques, tout simplement rebaptisée Nvidia App.

Une application qui part d'un bon sentiment et qui regroupe ainsi les réglages graphiques, les jeux, les optimisations ainsi que la distribution de pilotes...

Néanmoins, il apparait après quelques semaines d'utilisation que l'application entraine aussi parfois une baisse massive, allant jusqu'à 15%, des performances en jeu. On parle ici de perte d'images par seconde, et plus particulièrement auprès des jeux qui exploitent l'Unreal Engine 5.

Cet étranglement des performances serait lié à une fonctionnalité en particulier : "Filtres de jeu et mode photo" dans les paramètres de l'application. Désactiver l'option permettrait de récupérer les pleines performances de son PC, situation confirmée par Nvidia qui planche ainsi sur un correctif et recommande, dans l'attente, la désactivation du module fautif.