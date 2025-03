Non, ce n'est pas une hallucination, le prix des RTX 5000 a bel et bien légèrement diminué depuis quelques jours en France et plus globalement en Europe. Une baisse de prix qu'Nvidia n'a toutefois pas appliquée par générosité, mais qui relève simplement de l'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar.

Un contexte économique favorable à l'europe

Face au contexte géopolitique, la valeur de l'euro s'est récemment renforcée face au dollar et le taux de change est désormais en faveur de la zone euro, une situation à laquelle Nvidia devait s'ajuster pour rester compétitif sur le marché, mais aussi pour éviter de voir ses ventes stagner en Europe et détournées vers les autres marchés.

La situation profite aux utilisateurs qui peuvent réaliser quelques économies. Attention, on ne parle pas d'accéder à des cartes à prix bradées, les ajustements se situent sous la barre des 5%.

Voici les prix réajustés proposés par Nvidia :

Des prix réajustés, mais des disponibilités limitées

Malheureusement, cette baisse de prix ne garantit pas aux utilisateurs de pouvoir mettre la main sur une RTX 50.

Les stocks disponibles restent très limités et les réajustements tarifaires ne sont pas toujours répercutés par les revendeurs, ou subissent une certaine inertie qui amèneront à une baisse d'ici quelques jours ou semaines seulement, en espérant que le taux de change ne bascule pas à nouveau d'ici là.

Par ailleurs, ces baisses du côté d'Nvidia pourraient surtout encourager les revendeurs à augmenter leurs marges, elles seraient donc absorbées par les intermédiaires plutôt qu'au profit des utilisateurs.