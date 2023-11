Le groupe Nvidia a frappé fort en dévoilant sa nouvelle architecture Ada Lovelace pour ses cartes graphiques gaming, cousine de Hopper utilisée pour ses produits professionnels, dont le très demandé accélérateur graphique Nvidia H100.

Ada Lovelace est au coeur des GPU gaming GeForce RTX 40 dont le modèle de référence RTX 4090 est toujours sans équivalent chez la concurrence et fait les beaux jours des entreprises chinoises de l'IA en quête d'alternatives face aux sanctions commerciales américaines.

Nvidia va prolonger ce succès avec une gamme RTX 40 Super début 2024 avant de passer à l'architecture graphique suivante Blackwell que la firme a commencé à évoquer discrètement.

Blackwell pour les futures RTX 50

La nouvelle architecture graphique est attendue l'an prochain, d'abord dans des produits professionnels puis dans une future gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 qui fait déjà l'objet de diverses rumeurs.

Nvidia l'a fait apparaître dans quelques graphiques (le "B100" ci-dessus, en comparaison des GPU H100 et H200 sous architecture Hopper) et certaines roadmaps citent déjà une architecture Blackwell Next pour 2025.

Quelle sommité après Blackwell ?

Le leaker kopite7kimi donne dès à présent une indication sur le nom choisi pour l'architecture graphique qui succèdera à Blackwell. En soulignant que la dénomination commencera par la lettre R, il pointe vraisemblablement vers le choix de rendre hommage à l'astronome Vera Rubin récemment décédée et qui a contribué à mettre en évidence la problématique de la matière noire.

Rubin pourrait donc être le nom donné à l'architecture graphique de Nvidia en 2025, après Blackwell, ce qui donnera sans doute de puissants GPU R100 pour des cartes graphiques gaming d'une famille GeForce RTX 60 (si cette dénomination persiste) et GR100 pour les produits professionnels pour datacenters. Mais il est encore trop tôt pour le confirmer.