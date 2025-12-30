À partir du 1er janvier prochain, le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia entérine un plafond de 100 heures de jeu par mois pour la quasi-totalité des abonnés payants, y compris les anciens abonnés. L'exception est pour les membres fondateurs inscrits avant le 17 mars 2021.

Des tranches de 15 heures supplémentaires

Les abonnés aux forfaits Performance et Ultime verront leur temps de jeu plafonné. Une fois la limite des 100 heures atteinte, il sera possible d'acheter des heures de jeu supplémentaires ou continuer à jouer en tant qu'utilisateur gratuit.

Les heures de jeu supplémentaires sont par tranches de 15 heures, pour un prix de 3 € en Performance et de 6 € en Ultime. Nvidia précise que 15 heures non utilisées pourront être reportées sur le mois suivant.

Le groupe justifie cette décision par la volonté de maintenir les mêmes prix dans un avenir prévisible, et souligne que seulement 6 % des joueurs actuels devraient être réellement affectés.

Une limitation qui pourrait faire débat aujourd'hui

La limitation, qui avait été annoncée de longue date, entre en vigueur dans le contexte de l'explosion du coût des cartes graphiques et de la RAM pour les PC. Une situation qui pourrait faire le jeu du cloud gaming.

Des craintes sont un effet boule de neige pour l'ensemble du secteur et la fin de l'ère de l'illimité susceptible de faire grincer quelques dents.