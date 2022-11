Nvidia prépare le lancement de ses nouvelles cartes GeForce RTX 4080 de dernière génération. Les cartes sous Ada Lovelace sortiront ainsi le 16 novembre prochain et on sait déjà que la marque a mis de côté la RTX 4080 12 Go pour ne conserver que la version 16 Go.

Quelques tests ont déjà permis de démontrer que la RTX 4080 16 Go proposait des performances supérieures à la RTX 3090 Ti, ce qui pourrait être un bon investissement pour les joueurs à la recherche de puissance brute... Malheureusement, l'inflation vient gâcher un peu la fête.

Des RTX 4080 au prix fort

Nvidia avait annoncé un prix de vente conseillé de 1199$ pour sa RTX 4080 Founder's Edition, ce qui représente déjà une somme assez conséquente et toujours en augmentation au fil des générations... Mais les cartes des constructeurs tiers qui profitent de refroidissement custom et de quelques options supplémentaires associées à de l'overclocking devraient être proposées à un tarif encore plus élevé.

ASUS RTX 4080 early price pic.twitter.com/iBLgcMfnLZ — 포시포시 (@harukaze5719) November 6, 2022

Sur Twitter, l'utilisateur @harukaze5719 a partagé les prix de certains modèles, notamment ceux émanant de la marque ASUS. Des prix qui s'étalent de 1265 à 1631 dollars (hors taxes) en fonction des modèles, soit des prix en euro qui pourraient plutôt flirter entre les 1650 et 2200€.

Chez Gigabyte, les prix devraient se situer entre 1800 à 1900€ et PNY pourrait pour sa part proposer un des modèles custom les plus abordables avec "seulement" 1600€.

Pas certain ainsi que le gain de puissance suffise à décider les acheteurs, d'autant que le connecteur 12VHPWR s'est offert un bad buzz énorme récemment, et que les prix de la RTX 3090 Ti continuent de baisser...



Reste donc à attendre de voir ce qu'il en sera de la RTX 4070 puisque la carte devrait en réalité être ce que Nvidia avait présenté comme sa RTX 4080 12 Go.