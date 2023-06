La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 constitue la Rolls des GPU RTX 40 sous architecture graphique Ada Lovelace de Nvidia et même AMD n'a pas cherché à proposer un modèle équivalent.

Occupant 3 slots, elle offre d'énormes performances avec une capacité de jeu en 8K mais avec une grosse consommation d'énergie et un tarif très salé. S'il n'y a officiellement rien au-dessus d'elle, ds rumeurs régulières ont fait état de l'existence d'une RTX 4090 Ti ou d'une carte Nvidia Titan ADA encore plus massive.

Pour un monstre graphique de 800W

Là où la RTX 4090 s'arrête à une puissance de 600W, cette dernière pourrait grimper jusqu'à 800W à 900W et aller jusqu'à 48 Go de mémoire GDDR6X en 24 Gbps (et bus mémoire 384-bit) en version Titan ADA, soit le double de ce que propose la plus puissante carte graphique de Nvidia, tandis qu'une RTX 4090 Ti conserverait les 24 Go de GDDR6X mais gagnerait en bande passante et en nombre de coeurs CUDA par rapport à la RTX 4090.

La firme n'a donné aucun indice sur son existence officielle et il reste possible qu'il ne s'agisse que d'un prototype destiné au maximum les capacités de l'architecture graphique et de la plateforme matérielle.

De nouvelles images, diffusées par @ExperteVallah d'un énorme système de refroidissement pour RTX 4090 ont fait leur apparition, relançant l'hypothèse d'une RTX 4090 Ti / Titan ADA. C'est un monstre occupant 4 slots et où tout est démesuré pour rafraîchir une plateforme d'exception.

PG137, prototype ou futur GPU ?

Il est doté d'un connecteur 16 broches comme les plus grosses cartes Nvidia RTX 40 mais positionné à l'horizontale et ne présente pas de connecteurs de sortie vidéo.

Cela semble se confirmer avec la mention d'une carte référencée PG137 qui ne correspond à rien pour le moment chez Nvidia (la RTX 4090 utilise une carte PG139) et pourrait donc donner naissance à une variante encore plus impressionante.

Le bloc refroidisseur n'est-il qu'un prototype ou préfigure-t-il une carte graphique RTX 40 ultime, de la même manière que Nvidia a fini en beauté la série RTX 30 est un modèle RTX 3090 Ti qui préparait la transition vers la génération suivante ? Mystère.