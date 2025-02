Après les RTX 5080 et RTX 5090, c'est au tour de la RTX 5070 Ti d'arriver sur les étals, avec une sortie prévue officiellement fixée au 20 février 2025.

En France, c'est à compter de cet après-midi que les revendeurs ouvriront les précommandes de la carte graphique qui promet, selon Nvidia, des performances dépassant celles de la précédente RTX 4090.

Et pour l'instant, ce n'est pas sur le terrain des performances que la carte fait parler, mais surtout à cause des premiers prix affichés qui dépassent largement les prix de vente conseillés annoncés par Nvidia.

Rappelons que Nvidia annonce un prix de vente de 884€ pour la carte... Un tarif élevé, mais qui se veut intéressant si les performances sont au rendez-vous, surtout comparé aux 2000€ demandés pour une RTX4090. On a ainsi vu les premiers modèles proposés par MSI en Trio OC Plus ou Vanguard SOC Launch Edition entre 1149 et 1199€ sur certains sites.

Des tarifs qui s'expliquent par le fait que Nvidia n'a pas prévu de Founders Edition pour la RTX 5070 Ti et que seuls des modèles custom seront proposés, avec diverses améliorations plus ou moins notables parmi lesquelles un ventilateur supplémentaire ou un overclocking d'usine.

Reste que Nvidia avait anticipé cela en évoquant son MSRP qui n'est visiblement pas respecté par les marques... Aucune ne devrait ainsi se conformer au prix annoncé, ce qui enlève de l'intérêt du modèle ou émousse tout au moins la comparaison faite d'Nvidia avec la RTX 4090.