Au Computex 2023, Nvidia a promis que les PNJ dans les jeux vidéo devraient prochainement gagner en intérêt grâce à une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle. Le nouveau moteur de jeu de Nvidia baptisé Ace (Avatar Cloud Engine) pourrait ainsi donner plus de profondeur aux PNJ pour leur offrir des comportements plus naturels et varier, la possibilité d'évoluer et d'échanger plus librement avec les joueurs.

Ces derniers pourraient ainsi adopter un langage naturel alimenté par l'IA pour des conversations poussées. Le tout combiné à diverses autres IA spécialisées dans la reproduction des émotions, animations, synchronisation labiale pourrait donner des PNJ aussi intéressants à croiser que les personnages principaux, le tout sans avoir à donner trop de travail de script aux développeurs.

L'objectif est double pour Nvidia : la marque a lourdement investi dans le secteur de l'IA et compte bien l'imposer à l'univers du jeu vidéo dans des proportions grandissantes au fil des années.

Nvidia : toujours plus d'intelligence artificielle

Ace regroupe plusieurs algorithmes comme NeMo, un modèle de langage qui permet de créer automatiquement des personnalités et histoires correspondantes à l'univers du jeu créé par les développeurs. Avec quelques réglages simples, l'IA se charge de concevoir entièrement l'histoire du PNJ et son caractère.

Riva, un autre algorithme lui donne ensuite la parole : le module se synthèse vocale s'appuie sur NeMo qui gère des réponses textuelles et les transforme en son, et ce, dans plusieurs langues. Audio2Face est également de la partie pour recréer des animations faciales et donc des expressions qui concordent avec le contenu des paroles. MetaHuman se charge des autres expressions des personnages et permet de proposer des visages photoréalistes.

La vidéo de démonstration de Nvidia concentre toutes ces technologies en marge des modules graphiques comme le RTX. La vidéo est calculée en temps réel et les paroles du PNJ sont ainsi automatiquement et instantanément prononcées.