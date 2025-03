Le monde de l'informatique s'apprête à vivre un événement : Nvidia, géant incontesté des cartes graphiques, devrait prochainement lancer son tout premier mini-PC entièrement conçu en interne. Cette information, dévoilée par erreur, marque un tournant dans la stratégie du fabricant qui s'aventure désormais sur le terrain d'Intel et AMD. Avec ce petit bijou technologique, Nvidia compte bien mettre en avant son savoir-faire et bousculer les géants du secteur.

Un concentré de puissance dans un format mini

Le futur mini-PC de Nvidia promet d'être un véritable condensé de technologie. Au cœur de cette machine, on retrouvera bien évidemment un processeur Nvidia, marquant ainsi l'entrée du fabricant sur ce marché jusqu'alors dominé par Intel et AMD. Cette "Superpuce" comme la présente Nvidia sera la GB10 composée d'un processeur Nvidia Grace affichant 20 coeurs et une puce Nvidia Blackwell.

En essence, il s'agirait ni plus ni moins que du projet DIGITS présenté au CES en tout début d'année qui promet une puissance d'1 petaflop en calcul et 1000 TOPS pour l'intelligence artificielle. La puce serait associée à 128 Go de mémoire RAM unifiée pour proposer des performances accrues en termes d'IA.

L'IA au cœur de l'expérience utilisateur

L'un des aspects les plus intrigants de ce futur mini-PC concerne l'intégration poussée de l'intelligence artificielle. Nvidia, leader dans ce domaine, compte bien mettre à profit ses technologies pour offrir une expérience utilisateur inédite. On peut imaginer des fonctionnalités avancées d'optimisation des performances, d'amélioration automatique de la qualité graphique (à l'instar du DLSS), ou encore des capacités de traitement du langage naturel intégrées au système.

Cette omniprésence de l'IA pourrait bien être le principal argument de vente de Nvidia face à la concurrence. En proposant un écosystème entièrement optimisé et cohérent, le fabricant pourrait séduire aussi bien les professionnels que les particuliers en quête de performances de pointe.

Un design particulier

Un des autres avantages de ce mini-PC est sa faculté à être empilé et à s'interconnecter avec une carte réseau Nvidia ConnectX pour cumuler les puissances de calcul.

L'appareil pourra ainsi être installé en grappes pour développer une puissance phénoménale de calcul tout en offrant une certaine modularité aux utilisateurs qui choisiront de créer des groupes plus ou moins grands en fonction des besoins.

C'est donc bel et bien sur le terrain de l'IA que se positionne le PC qui devrait séduire les entreprises n'ayant pas le budget pour s'offrir du temps de calcul sur des supercalculateurs, mais qui souhaitent investir malgré tout dans du matériel à même de développer des modèles d'IA.

Dans le communiqué lancé prématurément, Nvidia évoquait un tarif situé autour des 3000 dollars, ce qui pourrait rester intéressant si la puissance évoquée se confirme.