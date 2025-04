La situation devient critique pour les joueurs équipés de cartes graphiques Nvidia RTX 30 et 40. Les derniers pilotes de la série 572.xx, censés optimiser les performances, provoquent au contraire des instabilités majeures dans plusieurs jeux récents. Face à ces problèmes persistants, des développeurs prennent désormais position en conseillant officiellement de ne pas installer ces mises à jour.

Des jeux récents directement impactés

Deux studios viennent de publier des avertissements sur Steam concernant les problèmes liés aux pilotes Nvidia. Un avertissement qui pourrait être repris sur les fiches de plusieurs jeux mais que l'on constate actuellement sur ces deux titres :

InZoi, le nouveau simulateur de vie

The First Berserk: Khazan, un RPG d'action récent

Sur leurs pages d'actualités respectives, les équipes recommandent aux joueurs d'installer la version 566.36 des pilotes Nvidia, datant de décembre 2024, plutôt que les versions 572 problématiques. "Nous avons constaté des problèmes de performances et de stabilité avec les derniers drivers Nvidia", peut-on lire sur la page Steam de The First Berserk.

Les symptômes rencontrés

Les joueurs affectés rapportent divers problèmes :

Crashs systèmes intempestifs

Écrans noirs pendant le jeu

Baisse drastique des performances

Gels d'image nécessitant un redémarrage

Certains titres comme Cyberpunk 2077 ou Alan Wake 2 semblent particulièrement touchés par ces instabilités. Les technologies avancées comme le DLSS et le G-Sync amplifieraient même ces problèmes dans certains cas.

Les éditeurs et développeurs ne souhaitent ainsi pas prendre sur eux ces problèmes entièrement imputables à Nvidia et aux derniers drivers en date. Pas question ainsi de remettre en cause le travail d'optimisation réalisé au sein des jeux, il s'agit bien d'un problème lié à Nvidia, qui peine à proposer des pilotes stables depuis quelques mois déjà et le lancement des drivers liés à sa nouvelle série de cartes RTX séries 5000.

Que faire en attendant un correctif ?

Face à l'absence de réaction officielle immédiate de Nvidia, les joueurs ont trouvé plusieurs solutions temporaires :

Revenir au pilote 566.36 (disponible sur le site de Nvidia)

(disponible sur le site de Nvidia) Désactiver temporairement le G-Sync

Limiter le taux de rafraîchissement à 60Hz

Ces solutions permettent généralement de retrouver une certaine stabilité, mais au prix de certaines fonctionnalités et optimisations graphiques]. Il reste à voir combien de temps Nvidia mettra pour fournir un correctif stable pour ses pilotes récents.

Une communication défaillante de Nvidia

Ce qui irrite particulièrement la communauté, c'est le silence relatif du fabricant face à ces problèmes. Alors que les rapports de bugs s'accumulent depuis plusieurs semaines sur les forums et Reddit, Nvidia n'a toujours pas officiellement reconnu ces problèmes ni fourni de calendrier pour un correctif. Une attitude qui contraste avec le positionnement premium de la marque et le prix élevé de ses cartes graphiques.

D'ailleurs, la marque est de plus en plus bousculée au sein de la communauté de joueurs, tant pour sa politique tarifaire en roue libre que les pénuries organisées de cartes graphiques... La situation qui dure depuis plusieurs mois autour des problèmes de pilotes ne fait qu'empirer la situation. La sanction est immédiate : face à ces multiples critiques, les joueurs ont tendance à se tourner vers AMD et ses Radeon séries 9000 qui engloutissent une part grandissante du marché des cartes graphiques de milieu de gamme.