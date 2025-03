La situation devient critique pour Nvidia. Après les écrans noirs sur les nouvelles RTX 5000, ce sont désormais les modèles RTX 4000 qui rencontrent des soucis avec les derniers pilotes. Les forums spécialisés regorgent de témoignages d'utilisateurs frustrés : BSOD (écrans bleus de la mort), pilotes qui plantent, ou problèmes d'affichage variés.

"La version 572.83 fait planter mon système dès que je lance un jeu", rapporte un utilisateur sur Reddit. Un constat partagé par de nombreux possesseurs de cartes récentes, alors que Nvidia avait pourtant promis des corrections avec cette mise à jour.

Des pilotes trop lourds et complexes ?

Le dernier pilote en date pèse plus de 800 Mo, une taille qui interroge sur l'architecture logicielle de Nvidia. Cette lourdeur s'explique par la nécessité de supporter :

7 générations de cartes graphiques (des GTX 700 aux RTX 50)

Des milliers de jeux différents

Plusieurs versions de Windows

Les technologies propriétaires comme le DLSS

Cette complexité croissante semble dépasser les équipes de développement, incapables de maintenir une stabilité acceptable sur l'ensemble des configurations. Le pilote qui ne nécessitait autrefois que quelques Mo devient une véritable usine à gaz et Nvidia a beaucoup de mal à suivre la cadence et à prendre en charge toutes les modifications réalisées au fil des années et pour chaque version de puce.

Une communication en demi-teinte

Nvidia réagit avec des correctifs rapides, mais le mal est fait. Après cinq mises à jour successives pour régler le problème des écrans noirs, la confiance des utilisateurs s'érode. Pire : chaque correction semble créer de nouveaux bugs sur d'autres modèles de cartes.

La firme minimise l'impact en parlant de "problèmes isolés", mais les retours terrain montrent une situation bien plus préoccupante. Certains utilisateurs en viennent même à désactiver les mises à jour automatiques pour préserver la stabilité de leur système.

Quelles solutions pour les utilisateurs ?

En attendant que Nvidia reprenne le contrôle de sa couche logicielle, quelques solutions existent :

Revenir à une version antérieure des pilotes (v571.xx semble plus stable)

Désactiver l'overclocking qui accentue les problèmes

Vérifier régulièrement les forums pour connaître les versions stables

Cette crise intervient à un mauvais moment pour Nvidia, alors que la concurrence d'AMD se renforce. Si la qualité des pilotes ne s'améliore pas rapidement, le géant vert pourrait voir sa réputation durablement entachée.

Pendant ce temps, AMD semble continuer à progresser sur le marché des cartes graphiques en s'offrant toujours plus de parts. La situation chez Nvidia est également lourdement critiquée du fait de la politique tarifaire de la marque qui propose ses nouvelles cartes à des prix outranciers.