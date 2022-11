Nvidia a lancé sur le marché ses RTX 4080 16 Go, les nouvelles cartes qui viennent compléter le segment du haut de gamme avec la RTX 4090 lancée quelques semaines avant. Des cartes déjà critiquées pour leur tarif toujours plus imposant, et qui réorientent les joueurs les moins fortunés vers les segments d'entrée ou de milieu de gamme.

On sait que Nvidia va transformer sa RTX 4080 12Go en RTX 4070 Ti pour une sortie que l'on espère rapide, mais c'est désormais la GeForce RTX 4060 qui fait parler d'elle.

Plus puissante qu'une RTX 3070 pour moins cher

Selon plusieurs rumeurs, la RTX 4060 pourrait ainsi proposer des performances équivalentes ou supérieures à l'actuelle RTX 3070 tout en proposant une consommation moindre (150 à 180 watts) mais surtout un prix bien plus abordable : on parle de 500 euros environ.

Malheureusement, il faut prendre ces informations avec des pincettes, et la rumeur s'accompagne d'un autre élément clé : la sortie de la RTX 4060 serait programmée pour juin.

Une stratégie qui ne parait pas très judicieuse si l'on considère qu'AMD aura ainsi plus de 6 mois pour s'installer confortablement sur le milieu de gamme avec ses nouvelles Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX, d'autant que la marque devrait également déployer rapidement d'autres cartes positionnées sous les deux références déjà annoncées.