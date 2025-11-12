Le début de l'année 2026 s'annonce compliqué pour le matériel électronique. La cause : une pénurie mondiale de puces de mémoire vive et vidéo. Sans surprise, cette crise impacte les plans de NVIDIA.

La seconde vague de cartes graphiques GeForce RTX série 50, les fameuses "SUPER", que tout le monde attendait pour début 2026, est directement touchée.

Pourquoi les RTX 5000 SUPER sont-elles reportées ?

La rumeur d'une annulation pure et simple a couru. La raison ? La production est devenue trop compliquée. Le plan initial de NVIDIA pour ses cartes SUPER impliquait un changement de puces mémoire : abandonner les modules GDDR7 de 2 Go pour des 3 Go de Samsung.

Mais c'était avant la crise. Cette pénurie touche tout : les barrettes de DDR5 (+15 % en France), les SSD, et bien sûr la VRAM (mémoire vidéo).

Annulation ou simple décalage de 6 mois ?

L'informateur bien connu MEGAsizeGPU a précisé la situation. Non, NVIDIA n'annule pas la gamme SUPER. En revanche, le créneau de sortie initial (premier trimestre 2026) n'est plus du tout d'actualité.

Il faut maintenant viser le troisième trimestre 2026. Un décalage de six mois qui s'explique par la situation délicate du marché des puces de mémoire, dont les prix ont grimpé. Ce délai doit permettre aux partenaires de stocker suffisamment de VRAM pour un lancement confortable.

Quel impact sur les cartes RTX 5000 actuelles ?

Cette incertitude sur l'approvisionnement a des conséquences immédiates. Selon MEGAsizeGPU, la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go pourrait bientôt devenir très difficile à trouver.

C'est logiquement le modèle 16 Go le moins rentable pour les fabricants, qui privilégient les produits à plus forte marge dans ce contexte chaotique. Reste à savoir si cette raréfaction impactera d'abord les prix avant les ruptures de stock.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les spécifications des cartes SUPER vont-elles changer ?

C'est possible. Puisque les cartes ne sont pas officiellement annoncées, NVIDIA pourrait profiter de ce report de 6 mois pour revoir sa copie et ajuster les spécifications techniques en fonction du marché de la mémoire.

Cette pénurie touche-t-elle d'autres produits ?

Oui, absolument. Les barrettes de RAM DDR5 ont déjà vu leur prix augmenter de plus de 15 % en France, et la production de SSD est aussi concernée. C'est une crise globale qui touche tous les produits électroniques.