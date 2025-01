Les RTX séries 5000 ne sortiront que la semaine prochaine sur le marché, mais un premier benchmark du modèle le plus haut de gamme est déjà disponible sur la toile.

En attendant de savoir si la RTX 5090 bénéficiera ou non d'une version Ti, le modèle testé revendique 92 milliards de transistors (76 milliards pour la RTX 4090). Elle embarque 21 760 coeurs CUDA contre 16 384 pour la précédente génération ainsiq ue 680 coeurs Tensor de 5e génération et 170 coeurs RT de 4e génération.

Sur le papier, cela correspond à une évolution des caractéristiques situées entre 30 et 35% entre la RTX 5090 et la RTX 4090. Restait à savoir comment cela s'exprimerait au niveau des performances.

Sous 3DMark, la RTX 5090 affiche un score de 25485 points sous Time Spy en 2160p, soit 24% de plus que la RTX 4090. Sous Steel Nomad 4K, l'écarte est plus important avec 35% et globalement dans l'ensemble des tests, on retrouve un écart situé entre 29 et 35% de performances avec la précédente génération.

Des résultats encourageants donc qui ne sauraient faire oublier la tarification de la carte, particulièrement élevée.