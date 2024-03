On le sait depuis quelques semaines déjà, Nvidia prépare la sortie de la GeForce RTX 5090, une carte graphique qui prendra la relève de la RTX 4090 et donnera le coup d'envoi de la nouvelle architecture GPU du groupe.

La génération Blackwell est prévue pour le quatrième trimestre 2024 avec un accent tout particulier mis sur l'intelligence artificielle et un changement de RAM.

La GDDR7 fait son entrée chez Nvidia

La RTX 5090 embarquera ainsi de la mémoire GDDR7 qui permettra de proposer plus de traitement de données, mais aussi une meilleure performance énergétique.

L'utilisation de la GDDR7 devrait ainsi permettre d'augmenter la bande passante pour atteindre 1536 Go/s sans pour autant élargir le bus mémoire. La carte resterait sur une base de 24 à 48 Go de mémoire en 512 bits.

La carte miserait sur un GPU GB202 gravé par TSMC en 3 nm permettant d'ajouter 50% de Cuda Cores supplémentaire ( 24 000 coeurs), un cache L2 augmenté de 80% et une fréquence qui passerait à 2,9 Ghz en boost.

On évoque par ailleurs une carte au TGP dépassant les 450W, soit plus que la RTX 4090 mais des performances théoriques brutes de 60 à 70% supérieures... Tout ça, c'est sur le papier et cela reste à vérifier, puisque ces promesses sont systématiquement faites d'une génération à l'autre, avec des gains plus proches de l'ordre de 20% en moyenne.