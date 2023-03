Nvidia étaye sa gamme de GPU RTX avec cinq nouvelles références de cartes graphiques RTX, pour les ordinateurs portables, dont les Nvidia RTX 2000, RTX 3000, RTX 3500, RTX 4000 et RTX 5000 sous architecture Ada Lovelace, ainsi qu'une nouvelle carte graphique RTX 4000 SFF pour ordinateur de bureau. Ne vous méprenez pas, la dénomination des cartes graphiques "pro" n'a rien à voir avec celle des cartes graphiques gaming. Ainsi, une RTX 2000 n'est pas de la même génération qu'une RTX 2080 par exemple.

Une nouvelle RTX pour PC de bureau

L'architecture de la nouvelle Nvidia RTX 4000 SFF lui confère 6144 cœurs CUDA, 192 tenseurs, 48 cœurs RT et 20 Go de GDDR6, délivrant jusqu'à 19,2 TFLOPS en charge de travail simple et jusqu'à 306,8 TFLOPS dans les calculs TF32. Elle sera disponible en avril pour un prix estimé de 1250 $ (environ 1150 €).

Les nouveaux GPU RTX mobiles sont sous architecture Ada Lovelace et seront disponibles dès ce mois-ci de mars. MSI a déjà présenté une nouvelle série CreatorPro équipée de ces GPU. Les GeForce RTX 4000 Ada Lovelace mobiles ont été présentées en début d’année. La Nvidia RTX 4000 SFF a une consommation maximale de 70 W, ce qui la rend plus économe en énergie que la RTX 6000.

Attention, il est important de ne pas confondre les nouvelles références avec les anciennes, telles que les Nvidia RTX A4500 et Nvidia RTX A3000 (sous architecture Ampere) avec les cartes graphiques nouvelle génération comme la RTX 4000, RTX 3000 etc... En effet, tous les GPU sous Ampere possèdent le préfixe "A".