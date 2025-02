Un manque qui implique une baisse de performances de 12% sur les prestations attendues des cartes en question, une situation qui met Nvidia dans la tourmente d'autant qu'elle concerne finalement toutes ses puces RTX séries 5000.

Car au départ, il était convenu que la RTX 5080 n'était pas concernée par ces problèmes de fabrication, ou plutôt de service Qualité.

Comme pour les processeurs, les puces graphiques sont gravées sur des wafers avec pour objectif de caser le plus de processeurs par galette. Ils sont ensuite découpés et passent une batterie de tests pour vérifier non seulement leur fonctionnement, mais également la stabilité des différents étages et modules sur la durée. Selon les éventuelles erreurs au niveau des unités de calcul, ou autres modules d'ailleurs, une puce peut être parfaitement fonctionnelle, mais ne pas livrer l'ensemble des performances, car toutes les unités de traitement peuvent ne pas fonctionner.

Dans ce cas, les puces sont déclassées : les modèles comportant des erreurs peuvent ainsi être malgré tout utilisés, mais pas proposés au client comme des modèles haut de gamme, mais une gamme juste en dessous. C'est ainsi que l'on voit sur le marché plusieurs dénominations de gamme pour des puces a priori identiques.

Le problème d'Nvidia se trouve donc au niveau de son service qualité qui a laissé passer nombre de puces avec des ROPS inactifs et qui ont pourtant été installées dans des cartes mal estampillées.

On voit ainsi actuellement sur le marché des RTX 5080 avec 104 ROPs au lieu de 112 et des RTX 5070 Ti avec 88 ROPS au lieu de 96. Situation inacceptable pour les utilisateurs, surtout compte tenu des prix pratiqués par les revendeurs sur ces modèles...

Impact sur les performances

Les conséquences de ce défaut varient selon les modèles et les usages. NVIDIA a initialement estimé l'impact moyen à 4% sur les performances graphiques. Cependant, des tests indépendants révèlent des baisses plus importantes :

Jusqu'à 12% de perte en 4K

Entre 5 et 8% en 1440p

Impact minimal en 1080p

Ces chiffres sont particulièrement préoccupants pour les joueurs qui ont investi dans ces cartes haut de gamme pour profiter des derniers jeux en 4K.

La réponse de NVIDIA

Face à l'ampleur du problème, NVIDIA a dû sortir de son silence. Dans un communiqué, l'entreprise reconnaît le défaut :

"Nous avons identifié un problème rare affectant moins de 0,5% des GPU GeForce RTX 5090 / 5090D, RTX 5080 et 5070 Ti qui ont un ROP de moins que spécifié."

NVIDIA promet un remplacement pour les cartes affectées et assure que l'anomalie de production a été corrigée. Cependant, la procédure de remplacement soulève des questions, notamment sur la façon dont les utilisateurs peuvent faire valoir leurs droits. Même si la marque annonce avoir mis en place divers arrangements avec les fabricants tiers pour faciliter la prise en charge, la situation pourrait s'avérer compliquée dans certains cas.

Comment savoir si votre carte est touchée ?

Pour les possesseurs de RTX 5080 ou 5070 Ti inquiets, il existe un moyen simple de vérifier si leur carte est affectée :

Téléchargez et installez le logiciel GPU-Z Lancez l'application et cherchez la ligne "ROPs" dans les informations affichées Comparez le nombre affiché avec les valeurs normales : RTX 5090 : 176 ROPs

RTX 5080 : 112 ROPs

RTX 5070 Ti : 96 ROPs

Si votre carte affiche un nombre inférieur, elle est probablement touchée par le défaut.

L'avenir pour Nvidia

Nvidia annonce avoir résolu son problème de service qualité, mais les modèles concernés pourraient rester pendant des mois dans les stocks des revendeurs et il est impossible, à ce jour, de savoir quelle carte est concernée, même via son numéro de série...

Il faudra donc voir combien de temps Nvidia assurera le remplacement des cartes, et comment tout cela se passera compte tenu des difficultés de production déjà en place. Ainsi, les utilisateurs concernés pourraient avoir à attendre quelques semaines avant de récupérer une carte fonctionnelle, en espérant qu'elle ne soit pas affectée à son tour...

Cette mésaventure combinée aux défauts déjà repérés sur les connecteurs d'alimentation continue d'ébrécher la confiance des joueurs envers Nvidia, situation que pourrait exploiter AMD avec ses prochaines Radeon.