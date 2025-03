Les joueurs qui attendaient les dernières cartes graphiques proposées par Nvidia vont devoir s'armer de patience. Selon des informations relayées par les forums Board Channels et le site VideoCardz, Nvidia aurait décidé de repousser la sortie de ses très attendues GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060. Ce report, non officiellement annoncé par le fabricant, marque un changement dans le calendrier interne de l'entreprise et soulève de nombreuses interrogations.

Un lancement en deux temps

D'après plusieurs sources proches de la marque, le lancement des nouvelles cartes se ferait en deux étapes :

La RTX 5060 Ti (versions 8 Go et 16 Go) serait désormais prévue pour mi-avril

(versions 8 Go et 16 Go) serait désormais prévue pour mi-avril La RTX 5060 standard ne sortirait pas avant mi-mai

Ce décalage d'un à deux mois par rapport au planning initial laisse perplexe, d'autant que Nvidia n'a fourni aucune explication officielle.

Les raisons possibles de ce report

Plusieurs hypothèses circulent pour expliquer ce retard :

Des difficultés de production liées aux nouvelles puces GB206

Une volonté de mieux positionner l'offre face à la concurrence d'AMD et Intel

Un besoin de constituer des stocks plus importants avant le lancement

Le silence de Nvidia lors des récents événements comme le GTC 2025 et le GDC alimente les spéculations sur les raisons de ce report.

Un contexte concurrentiel tendu

Ce retard intervient dans un marché des GPU particulièrement dynamique. AMD propose déjà ses Radeon RX 7700 et RX 7800, tandis qu'Intel a récemment lancé l'Arc B580, une carte performante qui rivalise avec la GeForce RTX 4060. Nvidia pourrait chercher à ajuster son offre pour maintenir sa position dominante sur le segment du milieu de gamme.

Quelles conséquences pour les joueurs ?

Pour les consommateurs, ce report signifie une attente prolongée avant de pouvoir mettre la main sur ces nouvelles cartes. Les RTX 5060 et 5060 Ti promettent des performances intéressantes à des prix plus abordables que les modèles haut de gamme. Leur arrivée tardive pourrait pousser certains joueurs à se tourner vers la concurrence ou à reporter leur achat.

Reste donc à savoir si les délais se confirment et si Nvidia compte expliquer la vraie raison de ce choix.