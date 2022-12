Nvidia vient de faire une annonce qui suscite la polémique : prochainement, il ne sera plus possible de streamer un jeu à distance depuis son ordinateur vers un téléviseur depuis une Shield TV ou Shield TV Pro.

La marque a évoqué l'abandon de la fonctionnalité GameStream. Toutes les Shield sont concernées, y compris la Shield Tablet K1. La situation fait du bruit d'autant que Nvidia a réalisé quelques jolies promotions sur ses Shield lors du Black Friday en mettant en avant la fonctionnalité.

L'option permet à quiconque disposant d'un PC équipé d'une GeForce GTX de streamer automatiquement ses jeux vers le boitier Shield pour profiter d'un plus grand écran et du confort de son canapé. Nvidia abandonnera cette fonctionnalité avec la prochaine mise à jour diffusée sur ses boitiers, ceux qui souhaitent ne pas perdre l'option pourront refuser la mise à jour pendant un certain temps.

Mais pourquoi abandonner le GameStream ?

Nvidia indique aux joueurs qui souhaitent continuer à streamer leurs jeux de passer sur son service de Cloud Gaming GeForce Now qui, outre la formule gratuite limitant les sessions à 1h de jeu propose une formule payante à 9,99€ par mois.

La marque rappelle également que la Shield est compatible avec Steam Link, qui propose justement du streaming. L'objectif pour Nvidia étant d'en finir avec le support logiciel de la fonctionnalité.