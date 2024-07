Pendant deux jours seulement, vous pouvez économiser jusqu'à 30 € sur la SHIELD TV ou la SHIELD TV Pro et obtenir un mois d'abonnement gratuit à GeForce NOW Ultimate lors de l'achat dans le cadre du Prime Day d'Amazon. Cette offre sera disponible jusqu'au 17 juillet à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.

La NVIDIA SHIELD se présente comme l'appareil de streaming ultime pour les amateurs de cinéma, de séries et de jeux. Profitez d'une qualité d'image 4K HDR grâce à l'upscaling IA et au Dolby Vision, ainsi que d'un son immersif avec Dolby Atmos sur des applications telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et bien plus encore.

Accédez à plus de 1 900 jeux dans le cloud avec GeForce NOW, le premier service de cloud gaming au monde. GeForce NOW permet de jouer à des titres pris en charge sur Steam, Epic Games Store, XBOX PC Game Pass, Ubisoft Connect et GOG, y compris les jeux disponibles dès le jour de leur sortie, avec des performances et des graphismes remarquables.

En tant que membre de GeForce NOW Ultimate, vous pouvez profiter du ray tracing et du DLSS dans les jeux compatibles, jouer en 4K à 120 FPS et bénéficier d'un accès prioritaire aux sessions de jeu sans attente.

Retrouvez les deux modèles SHIELD TV en promotion sur Amazon :