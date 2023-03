Nvidia vient d'admettre qu'un problème repéré au sein de ses derniers pilotes graphiques entrainait parfois une surcharge de l'activité des processeurs.

Chez les utilisateurs, cela se manifeste par une montée en charge du processeur sans qu'aucun logiciel particulier ne soit lancé. Le bug a été repéré au sein de la version 531.18 des pilotes Nvidia, il entraine une hausse de 10 à 15% et parfois plus de l'usage processeur (CPU), ce qui peut l'amener à saturation et littéralement rendre certains PC difficilement exploitables.

Quand le pilote graphique surcharge le CPU

Le problème interviendrait dans la plupart des cas après avoir quitté un jeu . C'est le processus Nvidia container qui serait fautif : il impose automatiquement une utilisation "Très élevée" au processeur juste après le lancement ou la fermeture de jeux. Un comportement anormal qui n'a pas de solution pour le moment, Nvidia recommande ainsi de revenir aux pilotes précédents (528.494 WHQL) si vous êtes concernés.

Autre solution : aller fermer manuellement Nvidia Container à chaque lancement ou fermeture de jeu... Dans l'attente de la publication d'une nouvelle version de drivers qui viendra corriger le problème.