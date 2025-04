Les fans de la franchise The Elder Scrolls sont en ébullition depuis l'apparition de rumeurs concernant un potentiel retour de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Une publication sur Reddit, bien que provenant d'un compte désormais supprimé, a relancé les spéculations. L'auteur, se présentant comme ayant des informations d'un ancien employé Xbox, évoque un projet de remasterisation très attendu de la licence de Bethesda. Puis vient le tour des fuites officielles, directement publiées sur le site du studio en charge du projet...

Que révèle cette nouvelle fuite ?

Selon les premières indiscrétions relayées sur Reddit, il était mentionné que le projet avait été confié au studio Virtuos Games.

Situation qui se confirme puisque le site du studio a publié, l'espace de quelques heures, des clichés du jeu en question... Une publication avant l'heure qui a été supprimée assez rapidement, mais qui a toutefois laissé le temps aux joueurs de constater ce qui les attend, au moins graphiquement parlant...





Une sortie très proche ?

Les premières images du jeu ainsi dévoilé permettent de confirmer le nom du titre : The Elder Scrolls VI : Oblivion Remastered. Il s'agira donc bien d'un remaster et non d'un remake

Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a transpiré du côté de Bethesda ni du côté de Xbox. On remarque qu'un travail assez lourd a été réalisé côté graphisme avec des jeux de lumière saisissants dans les forêts, des textures 4K et des reflets dans l'eau qui s'annoncent réalistes. En bref, le jeu de 2006 a subi un bon dépoussiérage et une mise à niveau technique qui pourrait mériter le détour.

Selon toute vraisemblance, le jeu sortira dès son lancement sur le Xbox Game Pass Ultimate, et il pourrait même s'inviter lors du Xbox Games Showcase prévu pour le mois de juin... Avec une sortie qui pourrait intervenir dans la foulée.

Notons que parmi les clichés publiés, une plaquette mentionne la préparation d'une version physique sur Xbox et PC, ainsi qu'à une version Deluxe intégrant quelques bonus.