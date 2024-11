Non contents de proposer des cartouches d'encre à prix d'or, les fabricants se permettent également, depuis des années, d'organiser l'obsolescence de leurs dispositifs. Canon, Brother et HP ont ainsi déjà été épinglés pour désactiver à distance leurs imprimantes ou au bout d'un certain nombre de pages imprimées, afin d'encourager au renouvellement de matériel.

Pour les cartouches d'encre, la situation est plus ou moins la même : entre dates de péremption associées à une puce électronique, limite de pages et non de volume réel d'encre restant, la facture s'annonce rapidement salée pour l'utilisateur, sans aucune raison valable.

L'association Halte à l'Obsolescence programmée a ainsi annoncé déposer une plainte à l'encontre du fabricant Hewlett Packard pour délit d'obsolescence programmée.

Une plainte qui fait écho à une action de groupe menée aux États-Unis cette année pour avoir forcé pendant des années les utilisateurs à passer par ses cartouches officielles tout en maintenant une notion d'obsolescence tant sur les cartouches que sur les imprimantes. Il était ainsi récemment pointé du doigt la gestion du tampon absorbeur associé à une limite de nombre d'impressions sur les imprimantes et non à un témoin quelconque d'engorgement réel imposant un passage en SAV dont le prix dépasse souvent le prix d'une machine neuve.

Même constat pour le bridage logiciel empêchant une impression en noir et blanc si une cartouche d'une autre couleur que le noir est vide ou absente...

Flavie Vonderscher, responsable du plaidoyer chez HOP partage "Sur les imprimantes, on remarque comme un ras le bol général", avec des appareils qui sont d'eux-mêmes devenus de véritables "symboles de l'obsolescence programmée". Le groupe accuse ainsi HP de "limiter volontairement l'usage des cartouches reconditionnées" tout en ayant mis en place "des stratégies illégales, déloyales et agressives qui visent à encourager la surconsommation de cartouches neuves de la marque". HP est également accusée de "bloquer l'ensemble de l'appareil, empêchant l'utilisation du scanner qui pourtant ne requiert pas d'encre pour fonctionner", se faisant d'ailleurs l'écho d'une autre plainte sur fonds similaires lancée aux USA en 2023.

Face à ces critiques répétées au fil des années, HP tente un revirement stratégique en proposant une gamme "EcoTank" associée bien souvent à des abonnements, permettant de limiter les plaintes tout en s'assurant d'un certain marché captif.