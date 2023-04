La console de jeu vidéo Nintendo Switch possède de nombreuses caractéristiques intéressantes, mais elle a également certains défauts, notamment le coût élevé de ses jeux notamment comparé aux autres consoles, avec des jeux pour Switch considérés par beaucoup comme étant hors de prix.

Afin de ne pas se ruiner pour une simple cartouche, contenant un seul jeu et entouré d'une boite en plastique, à peu près 25 fois trop grande, il y a des alternatives. L'une d'entre elles, c'est d'acheter ses jeux en version dématérialisée, dans le Nintendo Switch eShop. Dans ce premier cas, il est rare d'obtenir des remises, et vous paierez souvent plein pot votre jeu, mais l'environnement vous remerciera.

Pour réaliser vraiment des économies, il existe de nombreux sites spécialisés qui vous permettent d'acheter des jeux à moindre cout, en obtenant une clé qui, une fois rentrée dans votre eShop, déverrouillera votre jeu et le téléchargera sur votre machine. Cette méthode est légale, et vous permet d'acheter des jeux Switch pas cher, et donc d'en acquérir davantage.

Ce genre de plateforme se démocratise, car il n'est maintenant plus nécessaire de payer le plein tarif afin d'obtenir notre précieux sésame au meilleur prix. Pour ce faire, des comparateurs de prix sont également disponibles et traquent les différents prix pratiqués.

Prenons l'exemple du jeu Metroid Dread pour Nintendo Switch. On observe une variation d'une quinzaine d'euros après comparaison sur 6 sites différents depuis le comparateur prix.net. Le moins cher est à 44,49 € en version dématérialisée, et le plus cher à 60,39 €.

En cette période de crise du pouvoir d'achat et de forte inflation, il est toujours possible de se faire plaisir tout en limitant les dépenses.