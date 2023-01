Premier distributeur et actionnaire minoritaire d'OCS depuis 2012 à hauteur de 33,34 %, le groupe audiovisuel Canal+ va racheter à Orange ce bouquet de chaînes cinéma et séries. Un protocole d'accord a été signé en ce sens et comprend également l'acquisition d'Orange Studio.

Orange Studio est la filiale de production cinématographique actuellement dans le giron d'Orange. En partenariat avec OCS, Orange Studio est par exemple à l'origine de la coproduction de séries originales. À l'issue de la transaction, le groupe Canal+ sera l'actionnaire unique d'OCS et d'Orange Studio.

" Depuis leurs créations en 2007 et 2008, la concurrence dans le secteur audiovisuel notamment pour OCS n'a cessé de s'intensifier avec l'émergence de puissantes plateformes internationales. C'est dans ce contexte qu'Orange a souhaité pérenniser le développement de ces deux filiales tout en préservant les emplois et le préfinancement de la création ", écrit Orange dans un communiqué.

Orange va verser de l'argent à Canal+

Le rachat d'OCS et d'Orange Studio par Canal+ n'est pas bouclé pour autant, sachant que l'Autorité de la concurrence aura peut-être son mot à dire. Le montant de la transaction n'est pas précisé dans la communication d'Orange, mais la situation semble atypique.

Selon Les Échos, c'est Orange qui va verser de l'argent à l'acheteur. Il s'agirait d'une somme d'un montant de moins de 100 millions d'euros pour le groupe Canal+. Depuis son lancement, OCS aurait accumulé des pertes d'environ 500 millions d'euros.

Le nombre d'abonnés d'OCS serait passé sous la barre des 3 millions. Qui plus est, OCS a perdu de sa superbe en ce début d'année. Son accord de distribution et partenariat au long cours avec HBO s'est terminé fin 2022, sans être renouvelé.

Après la fin de l'accord de distribution avec HBO

Les séries de HBO ont été une véritable vitrine pour OCS et un moyen d'attirer des abonnés, comme cela a été le cas par exemple avec " Game of Thrones " et pour des diffusions 24 heures après la diffusion américaine. HBO va désormais privilégier sa propre plateforme de streaming vidéo… pas encore proposée en France.

La perspective d'un rachat de OCS (et Orange Studio) par le groupe Canal+ n'est pas une surprise pour autant et a fait l'objet de multiples rumeurs. Il n'est pas clair pour le moment comment l'offre de Canal+ va s'articuler avec un tel rachat.

À noter que le groupe Orange va présenter son plan stratégique à horizon 2030 le 16 février prochain, après la publication de ses résultats pour l'année 2022.