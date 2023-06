La rumeur courait depuis plusieurs mois et se confirme finalement sans grande surprise : Octave Klava, le créateur d'OVH a racheté le moteur de recherche 100% français Qwant.

Pour l'occasion, c'est une nouvelle entité qui se crée : baptisé Synfonium, le groupe rassemble ainsi OVH et ses services Cloud, Shadow ainsi que Qwant. Deux propriétaires se partagent le groupe : la Caisse des dépôts et des consignations à hauteur de 25% du capital du groupe, et le fonds d'investissement Jezby Venture é Deep Code qui appartient à Octave Klava pour 75% du reste.

Vers un géant à la française ?

Avec Synfonium, Octave Klava espère monter en puissance au niveau européen et encourager d'autres acteurs locaux à collaborer autour d'un projet commun. L'idée est à terme de proposer un écosystème similaire à celui de Google ou Microsoft 365.

Le groupe pourrait jouer sur le retour de la souveraineté européenne pour imposer ses services auprès des services publics et gouvernements. Reste que le travail qui s'annonce est colossal et qu'il nécessitera plusieurs années.