La société Meta, maison mère de Facebook et propriétaire d'Oculus contacte actuellement les détenteurs d'un casque Oculus Quest premier du nom sorti en 2019 avec une mauvaise nouvelle qui fait déjà beaucoup de bruit.

Le produit abandonné moins de 4 ans après son lancement

Car moins de 4 ans après le lancement du casque, il est déjà l'heure de changer de matériel : l'Oculus Quest va être abandonné par Meta et ne profitera plus d'aucune nouveauté ni mise à jour. Seuls les correctifs essentiels seront proposés et ce jusqu'en 2024, mais pas au-delà.

Les joueurs pourront toujours utiliser leur casque avec les applications compatibles, mais certaines fonctionnalités pourraient rapidement disparaitre.

Meta souhaite ainsi faire un peu de ménage et mettre en avant d'autres produits, notamment le Quest 2 sorti en 2020 mais surtout le dispendieux Meta Quest Pro ainsi que le prochain Quest 3 annoncé comme plus performant et abordable et dont la sortie est programmée entre cette fin d'année et le début d'année prochaine.