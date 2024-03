Super Mario Bros le film aura été un succès international : le film d'animation de Nintendo a rassemblé plus de 1,3 milliard d'entrées au cinéma à travers le monde ( 7,3 millions en France), devenant le second long-métrage d'animation le plus rentable au monde juste derrière La Reine des neiges 2 de Disney.

Face à un tel succès, les spectateurs espéraient que Nintendo renouvelle le tir avec un nouveau film... Et le groupe a attendu ce 10 mars, jour du Mario Day pour confirmer qu'un nouveau film d'animation basé sur le monde de Super Mario Bros était bien en cours de développement.

On sait également que le titre arrivera au cinéma aux USA le 3 avril 2026 ainsi que dans "de nombreuses autres régions du monde".

Le scénario reste pour l'instant mystérieux. La scène post générique du premier volet laissant les spectateurs sur l'image d'un oeuf et l'apparition supposée de Yoshi. On sait néanmoins que Nintendo s'est de nouveau tournée vers Illumination pour la réalisation tout en annonçant, via Shigeru Miyamoto que Nintendo va "étendre encore davantage le monde de Mario avec une histoire aussi joyeuse qu'amusante".

Rappelons qu'en marge de ce second volet de Super Mario, Nintendo prépare également un film tiré d'une autre franchise majeure : The Legend of Zelda en partenariat avec Sony Pictures puisqu'il s'agira cette fois d'un film live-action (avec de véritables acteurs donc).