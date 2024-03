Freebox Révolution Light

La Freebox Revolution Light est à 29,99 €/mois sans engagement et est considérée comme la meilleure option avec ses très bons débits et ses nombreux services supplémentaires.

Elle propose :

1 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi,

Le WiFi 5,

Le Player TV Révolution HD avec 230 chaînes et lecteur Blu-ray, OQEE Ciné et 250 Go de stockage,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations,

Les appels vers les mobiles en option à 2,99 € par mois,

Un accès aux applications mobiles Free Ligue 1, TV OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files.





Vous pouvez choisir les chaînes ou services de streaming suivants en option :

Prime Video, offert pendant 6 mois puis en option à 7 € /mois sans engagement,

Netflix à partir de 5,99 /mois,

Canal+ à partir de 22,99 €/mois,

Famille by Canal à 4,99 €/mois.

La box vous offre également la possibilité de souscrire jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 16 €/mois.

Enfin, Free prend en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur jusqu'à 100 € et le raccordement à la fibre est inclus.







RED Box

La RED Box Fibre est à 25,99 €/mois sans changement de tarif après 1 an et sans engagement, et avec en ce moment 2 mois d'abonnement + les appels illimités vers les mobiles offerts.

On y trouve :

Jusqu'à 500Mb/s de débit symétrique,

Le WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays,

Les appels illimités vers les mobiles de France inclus (5 € /mois normalement),

L'application RED TV avec 35 chaînes.





Les options payantes suivantes vous sont proposées :

Jusqu’à ↓ 2Gb/s partagés, ↑ 700Mb/s et WiFi 6 à 7 € /mois,

Le décodeur Connect TV à 3 €/mois,

100 chaînes à 2 €/mois.



Le raccordement à la fibre est pris en charge et RED by SFR offre la possibilité de vous rembourser jusqu'à 100 € pour les frais de résiliation de votre précédent fournisseur.





Bbox must

La Bbox must est à 26,99 €/mois pendant 6 mois puis à 42,99 €/mois avec un engagement de 1 an.

Elle offre :

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi,

Le WiFi 6,

Le décodeur TV Bbox 4K avec plus de 180 chaînes,

Un enregistreur TV 100h,

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays.



Amazon Prime vous est offert pendant 6 mois puis vous sera proposé à 6,99 €/mois, et Universal+ est également inclus pendant 6 mois puis proposé à 5,99 € /mois.

Jusqu’à 100 € peuvent vous être remboursés sur vos frais de résiliation et une clé 4G 200 Go sera mise à votre disposition dès la souscription de votre box internet. Les frais de mise en service vous seront facturés 48 €.



Orange Série Spéciale Livebox Fibre

La Série Spéciale Livebox Fibre d'Orange est proposée à 39,99 €/mois avec un engagement de 1 an et sans variation de tarif après la première année.



Cette box offre :

Jusqu'à 400 Mb/s de débit symétrique,

Le WiFi 5,

Le décodeur Ultra HD 4K avec 140 chaînes (frais d’activation 40 €)

L'accès à l'appli TV d'Orange,

Les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM.





Jusqu'au 10 avril, vous pouvez bénéficier des remises suivantes :