Jusqu'au 4 janvier 2023, Orange propose d'illuminer vos soirées en vous offrant six mois d'abonnement au service de vidéos en ligne Paramount+. Cette toute nouvelle plateforme arrive en effet en France avec comme ambition de concurrencer Netflix, Amzon Prime et autre Disney+. Elle propose plusieurs univers comme Showtime, Comedy Central, Nickelodeon avec du contenu comme Mission impossible, Le Parrain, Jack Reacher, Zoolander, Terminator, South Park, Dexter, etc.



Pour profiter de l'offre, vous devez souscrire à une offre Livebox Fibre. Actuellement, trois offres sont disponibles commençant de 22,99 € par mois à 34,99 €.

Avec ces offres vous profitez de 140 chaînes TV incluses avec un décodeur sur demande, les appels illimités vers les fixes ou mobiles (Up et Max), mais surtout dans tous les cas de 6 mois d'abonnement offerts à Paramount+. Si vous décidez de ne pas résilier l'accès à cette plateforme, le tarif sera alors de 7,99 € par mois ensuite.