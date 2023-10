Les prix des abonnements mobiles et fixes sont plutôt à la hausse dernièrement, et SFR généralement n'est pas, de loin, le dernier à jouer à ce petit jeu... Saluons toutefois aujourd'hui une évolution positive sur son forfait fibre Starter. En effet, tout en conservant exactement le même tarif que précédemment, le débit est pour sa part doublé passant de 500 Mb/s à 1 Gb/s pour le débit montant, et de 500 Mb/s à 700 Mb/s pour l'upload.

Attention toutefois, comme Orange il y a quelques jours, SFR en a profité pour diminuer la période de remise qui passe de 12 mois à seulement 6 mois...

Découvrons donc en détail le forfait SFR Fibre Starter qui est donc un abonnement haut débit fibre à petit prix toujours est commercialisé à 20,99 €/mois mais pendant 6 mois, puis 34,99 €/mois ensuite, avec un engagement d'un an. Il comprend :

SFR Box 7 avec WiFi 5

SFR Box 7 TV 4K

Débits de 1 Gbps / 500 Mbps

160 chaines et services TV

Appels illimités vers les fixes en France

Répéteur WiFi en option à + 3 €/mois

Box de poche 4G en option à + 5 €/mois

Découvrir le forfait SFR Fibre Starter







Signalons également d'autres offres avec :